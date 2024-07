A Câmara Municipal da Ribeira Brava informou, em comunicado enviado à redação, que será implementado um transporte provisório para as ligações entre o Espigão e São Paulo, destinado aos passageiros que utilizam o autocarro da carreira pública.

“Esta medida surge pelo facto dos novos autocarros da Siga/Rodoeste não conseguirem dar a volta no largo do Espigão, ficando assim impossibilitados de assegurar o transporte público de passageiros naquele sítio”, explica a autarquia na referida nota.

Face a esta situação, a edilidade liderada por Ricardo Nascimento já abordou o assunto com a Direção Regional de Transportes e com a empresa Rodoeste para encontrarem uma solução o mais rápido possível, de forma a não prejudicar a mobilidade no dia-a-dia das pessoas do Espigão.

Até lá, o município assegurará de forma provisória, os transportes entre o largo do Espigão e a estrada de São Paulo, em horários estipulados, já divulgados e afixados na referida zona.

Obra para alargar a estrada

Por outro lado, a autarquia já possui uma solução, faltando apenas abordar alguns proprietários de alguns terrenos, e posterior lançamento de contratação pública, que permita aumentar o espaço do largo de modo a que as viaturas possam inverter o sentido de marcha com maior facilidade.

Horário do transporte provisório:

6:30h: Saída de Espigão para São Paulo

8:30h: São Paulo para Espigão

8:40h: Espigão para São Paulo

14:15h: São Paulo para Espigão

14:20h: Espigão para São Paulo

19:15h: São Paulo para Espigão