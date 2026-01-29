Câmara da Ponta do Sol vai deliberar sobre concessão de apoios entre outros assuntos

O executivo camarário da Ponta do Sol reúne-se esta sexta-feira, pelas 10h00, no Salão Nobre dos Paços do Concelho.

De ordem de trabalhos, constam diversas propostas de atribuição de apoio financeiro a instituições culturais e desportivas do concelho.

Será também votado um pedido de indemnização por danos imputáveis ao município e uma proposta de Código de Boa Conduta para a Prevenção e Combate ao Assédio no Trabalho.

Entre outros assuntos, será apreciada e votada a abertura de 16 vagas do Programa Municipal de Formação e Ocupação em Contexto de Trabalho.