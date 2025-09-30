Calheta: Sofia Canha quer criar bolsa de investimento para jovens empreendedores

A criação de condições para a fixação dos jovens no concelho é uma das preocupações da candidata do Partido Socialista à presidência da Câmara Municipal da Calheta.

No contacto direto com a população, Sofia Canha tem-se inteirado das “dificuldades sentidas pelas faixas etárias mais jovens, não só no que se refere ao acesso à habitação, mas também ao nível do desenvolvimento dos seus próprios projetos profissionais”.

Neste sentido, a candidata socialista aponta como um dos seus compromissos a “implementação de uma bolsa de investimento destinada a jovens empreendedores do concelho, para estimular a criação de serviços empresariais inovadores”.

A par disso, Sofia Canha pretende também avançar com a instalação de espaços ‘cowork’ em diversas freguesias, ocupando infraestruturas na posse do município, nomeadamente escolas centenárias, criando condições para jovens empresários instalarem os seus projetos e trabalhadores digitais, incentivando assim o empreendedorismo jovem.

Dos planos da candidata do PS, consta ainda a extensão dos estágios no âmbito do programa ‘Juventude Ativa’ à Juntas de Freguesia e outras entidades sem fins lucrativos.