“Qual é o principal líder da oposição, só por curiosidade?” A pergunta foi feita por Miguel Albuquerque, que começou dessa forma a responder aos jornalistas quando foi confrontado por declarações do líder do PS/Madeira em que Paulo Cafôfo acusava o presidente do Governo Regional e do PSD/Madeira de promiscuidade.

Em reação, o governante em gestão disse que “Ah, é a pessoa ideal para falar em promiscuidade”.

Recorde-se que ontem, Paulo Cafôfo acusou Albuquerque e o PSD de promiscuidade na questão das exonerações no governo regional, na sequência das eleições internas do partido e que terão visado apoiantes da lista de Manuel António Correia.

Miguel Albuquerque respondia aos jornalistas, esta manhã, durante uma visita à freguesia de São Jorge, em Santana, para dar a conhecer um prédio que será requalificado para habitação.