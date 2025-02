Assegurando que “o PS está pronto para ser governo, eu estou preparado para liderar a Madeira”, Paulo Cafôfo “prometeu uma liderança que inspire confiança e que esteja comprometida com mudanças estruturais que a Madeira precisa, mas mais do que isso, uma liderança que faça e que resolva. Lideraremos com transparência, com ética e com as pessoas no centro das nossas decisões. É este o nosso compromisso”.

O líder do PS, na apresentação da moção estratégica global no congresso regional do partido, mostrou-se convicto que “os tempos de maiorias absolutas acabaram e é necessário garantir estabilidade e governabilidade”.

“Já se testou, à direita, várias soluções lideradas pelo PSD. Todas levaram à instabilidade. E a instabilidade não acabará nunca, com Miguel Albuquerque à frente do governo. Sobre ele pendem processos judiciais, que abanam o governo e, mais ou cedo ou mais tarde, terão desenvolvimentos que causarão ainda mais instabilidade. Está na hora de olhar para o outro prato da balança, de dar a oportunidade e se testar um governo liderado pelo PS”.

E, nessa lógica, lembrou a sua experiência como presidente da autarquia do Funchal e como secretário de estado das Comunidades.

Ficou a garantia: “o PS Madeira irá a votos para transformar a Madeira, fazer e resolver. Faremos compromissos político-partidários necessários para construir uma solução de governação estável. Faremos compromissos apenas com forças políticas que queiram efetivamente a mudança na nossa Região. Excluímos por completo qualquer acordo com o PSD e com o Chega. Não faremos acordos com quem governa a Região há quase 50 anos, que criou este regime de negociatas e de promiscuidade entre o governo e interesses privados e pessoais, que prejudicam todo um povo”.

Disse que não fará acordos com partidos de extrema-direita “que pregam moralidade, mas não a praticam, e que são mandados constantemente por Lisboa, como se viu na moção de censura, que não queriam apresentar, mas foram obrigados pelo Ventura. Esses connosco, não passarão”.

Terminou prometendo que o PS está pronto está pronto para governar. “A estabilidade que prometemos não é uma estabilidade de conformismo, mas de compromisso com a mudança real, com a inovação, com políticas que impactem verdadeiramente a vida de cada madeirense e de cada porto-santense”, realçou.

“Esta é hora de nos unirmos ainda mais, de reforçar os nossos compromissos, de garantir estabilidade, de fazer acontecer e de trazer mais madeirenses para a nossa causa. Porque o acreditar não vem de fora, vem de dentro. E é com o Partido Socialista que vamos mudar a Madeira”, rematou.