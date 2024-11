No próximo sábado, 23 de novembro, está de volta o Café Memória da Madeira, das 9h30 às 11h30, com o tema ‘Cancro: como lidar?’ com Ricardo Sousa, presidente, e Helena Toste Silva, secretária-geral e sobrevivente, do Núcleo Regional da Madeira da Liga Portuguesa Contra o Cancro.

A iniciativa é aberta a toda a comunidade e é um projeto da Alzheimer Portugal e da Sonae Sierra, com o apoio da Câmara Municipal do Funchal, da Secretaria Regional da Inclusão Social e Cidadania e da Delta Cafés.