A Câmara Municipal do Funchal, através de Bruno Pereira, diz que a Madeira é destino turístico e sempre soube receber os turistas. “Precisamos da atividade turística mas como é evidente, essa convivência tem de ser saudável”, admitiu o vice-presidente, referindo-se em resposta à acusação feita, anteriormente, pela Confiança.

Admitindo que não pode haver a situação em que uma das partes se sinta prejudicada em relação à outra, o vice-presidente da Autarquia funchalense adiantou que, “em primeiro lugar, o mais importante é dizer que há planos em vigor, nomeadamente o plano de ordenamento turístico, e que cujas conclusões que tiramos é que o crescimento não tem sido exponencial nos últimos anos.”

O que aconteceu, no entender de Bruno Pereira, é que as taxas de ocupação na época pré-covid 19, subiram no pós-covid. Além disso, mudou o perfil do turista que visita a Região. Hoje em dia, temos populações mais jovens que pretendem descobrir a Madeira não pela excursão mas alugando a viatura. São situações que aconteceram rapidamente.

Ainda assim, Bruno Pereira aproveitou a oportunidade para referir que a denúncia de que os turistas estão a ocupar espaços de moradores “é uma falsa questão, uma vez que estes estão sempre protegidos”. Todos os moradores que façam requerimento, dentro do regulamento existente, ficam com um lugar para estacionar. Para além disso, só há uma unidade hoteleira que tem uma reserva, paga, para os seus clientes. Qualquer outro tipo de reservas não é legal e aquilo que podemos fazer “é que a fiscalização seja atuante”.