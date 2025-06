Bruna Gouveia apela a mais ambição política no concelho de Santa Cruz

A deputada municipal do PSD, Bruna Gouveia, defendeu esta segunda-feira, durante a sessão solene do Dia do Concelho, uma maior ambição política e uma atuação mais eficaz por parte do executivo camarário de Santa Cruz. A autarca social-democrata destacou o papel da oposição construtiva e apelou a um reforço do investimento em áreas estruturantes como a habitação, o urbanismo, os apoios sociais, a cultura e a segurança.

“Assumimos este compromisso com as pessoas e com o concelho. Honramos o nosso mandato, mantivemo-nos firmes”, começou por afirmar, sublinhando que o grupo municipal do PSD tem procurado acompanhar os processos autárquicos com respeito, coerência e sentido de responsabilidade. “Apresentámos propostas e pedimos esclarecimentos que, por várias razões, não foram aprovados ou respondidos”, lamentou.

Bruna Gouveia enumerou várias propostas apresentadas pelo PSD, como a transmissão online das reuniões da Assembleia Municipal e o pedido de documentos relevantes para maior transparência. Defendeu ainda uma atribuição de apoios sociais “mais justa, articulada e célere”, e o alargamento das bolsas de estudo, com o seu pagamento no início do ano letivo.

A habitação foi apontada como uma das principais lacunas da governação local. “Temos exigido uma estratégia de habitação que faça acontecer, que permita construir e colmatar as necessidades já identificadas”, afirmou, apontando que os munícipes aguardam por respostas concretas.

No que toca à cultura e ao desporto, a deputada considerou essencial a existência de uma estratégia consistente e transversal. “Investir na cultura é mais do que apresentar um cartaz de eventos. É apoiar, ao longo de todo o ano, as forças vivas do concelho, promovendo a inclusão e a saúde da população”, declarou.