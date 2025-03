O Bloco de Esquerda anunciou, hoje, que quer eliminar, de vez, as propinas no ensino superior, garantindo uma educação gratuita desde a creche.

Outra das preocupações do partido, com base na auscultação a jovens universitários, prende-se com a falta de formação na universidade, ou seja, “a falta de cursos”, pelo que defende que “deve haver mais oferta formativa na UMa , porque a Madeira tem a necessidade de manter os jovens cá”, disse o porta-voz da iniciativa que teve lugar na Universidade da Madeira, Diogo Teixeira.

A tudo, isto, o partido juntou os baixos salários que os jovens estudantes temem receber, quanto ingressarem no mercado de trabalho. Neste sentido, o BE vai propor em caso de eleição o aumento dos ordenados.