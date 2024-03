Em reações aos resultados das Eleições, Dina Letra, a cabeça-de-lista pelo BE-Madeira às legislativas nacionais, afirma que o objetivo foi alcançado.

“Sabíamos que ia ser difícil elegermos [deputados]. Tínhamos consciência das dificuldades e o nosso objetivo seria termos melhores resultados do que tivemos nas últimas eleições e isso aconteceu”, observa, considerando que este resultado é fruto do trabalho que tem vindo a ser realizado já há algum tempo e que consolida o projeto do Bloco de Esquerda na Madeira.

“Estamos satisfeitos por esse reconhecimento que é nos dado pelo eleitorado da Região, sendo que vamos continuar a fazer o nosso trabalho e o objetivo de eleição para eleição é crescer”, remata.