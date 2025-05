A representação da Madeira na sessão nacional do Ensino Básico do Parlamento dos Jovens foi assegurada por alunos da Escola Bartolomeu Perestrelo e do Colégio Salesiano do Funchal.

Na iniciativa que teve lugar na Assembleia da República e que assinala, este ano, os 30 anos do Parlamento dos Jovens, coube aos alunos Francisco Fernandes (porta-voz), Maria Gouveia, Lourenço Bettencourt Rodrigues (eleito secretário da Mesa), Gonçalo Fernandes, Martim Gonçalves, Maria Ávila e Isabel Teixeira representar a Região, acompanhados pelas professoras Élia Fernandes e Idalécia Santos.

O debate incidiu sobre o tema das ‘Novas Tecnologias’, numa edição que contou com 580 escolas inscritas e, posteriormente, 66 escolas eleitas nas Sessões Distritais e Regionais para a Sessão Nacional.