Barceló assinala Dia da Mulher com vários eventos

O hotel Barceló Funchal Oldtown vai assinalar o Dia da Mulher, com a promoção de vários eventos.

No próximo sábado, dia 8, terá lugar, entre as 18h00 e as 21h00, o Mercadinho de Mulheres Artesãs.

Também pelas 18h00 será promovida uma palestra sobre o Bordado Madeira, a cargo da Associação Mulheres Extraordinárias.

Entre as 19h00 e as 23h00, haverá um jantar ‘Gin & Sushi’, com música ao vivo a cargo do DJ Session, pelo preço de 35 euros por pessoa.

De 8 a 22 de março, estará patente a exposição de ‘Bordado Madeira’, organizada pelo IVBAM - Instituto do Vinho, do Bordado e do Artesanato Madeira.