A Madeira alcançou um marco ambiental importante em 2025 com a atribuição de 29 galardões da Bandeira Azul, reconhecendo a qualidade e excelência ambiental das suas praias, marinas e embarcações ecoturísticas.

O anúncio foi feito no Aquário Vasco da Gama, em Oeiras, durante a cerimónia oficial promovida pela Associação Bandeira Azul da Europa (ABAAE), em colaboração com a Agência Portuguesa do Ambiente (APA).

Confira a lista dos galardoados, discriminada por municípios regionais:

CALHETA (6 locais galardoados)

Calheta

Porto de Recreio da Calheta

Dulcineia

Esmeralda

Gringo

Miranda

FUNCHAL (10 locais galardoados)

Barreirinha

Cb Ponta Gorda-Poças do Governador

Clube Naval do Funchal

Formosa (Madeira)

Lido-Complexo Balnear

Marina do Funchal

Magic Dolphin Eco

Melhor do Mar II

Natureza do Mar

Prazer do Mar

MACHICO (4 locais galardoados)

Banda d’Além

Prainha

Ribeira do Natal

Porto de Recreio de Machico

PORTO MONIZ (1 local galardoado)

Piscinas Naturais do Porto Moniz

PORTO SANTO (4 locais galardoados)

Porto Santo - Cabeço da Ponta

Porto Santo - Calheta

Porto Santo - Fontinha

Porto Santo – Ribeiro Salgado

RIBEIRA BRAVA (1 local galardoado)

Ribeira Brava

SANTA CRUZ (2 locais galardoados)

Palmeiras

Reis Magos

SANTANA (1 local galardoado)

Ribeira do Faial

A Bandeira Azul é atribuída anualmente a zonas balneares, marinas e embarcações que cumpram critérios rigorosos de qualidade da água, segurança, gestão ambiental, serviços e sensibilização ecológica.

