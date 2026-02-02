MADEIRA Meteorologia
Aviso laranja para agitação marítima na costa norte e Porto Santo

    Mar vai estar com ondas que podem atingir os 10 metros.
Paulo Graça

Jornalista

Região
Data de publicação
02 Fevereiro 2026
17:03

O Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA) emitiu vários avisos meteorológicos para a RAM, devido à previsão de forte agitação marítima entre hoje e quarta-feira.

Na costa norte da Madeira, vigora aviso laranja entre as 15h00 de hoje e as 03h00 de amanhã, com ondas de noroeste de 5 a 6 metros, podendo atingir 10 metros de altura máxima. Antes e depois desse período, mantém-se o aviso amarelo, com ondas entre 4 e 5 metros, prolongando-se até às 00h00 de 4 de fevereiro. Na costa sul, está previsto aviso amarelo no mesmo intervalo inicial, com ondas de oeste entre 4 e 5 metros.

Em Porto Santo, o cenário é semelhante ao da costa norte da Madeira: aviso laranja entre as 15h00 de hoje e as 03h00 de amanhã, seguido de avisos amarelos antes e depois desse período, com ondas de noroeste entre 4 e 5 metros.

O IPMA recomenda precaução à população e às atividades marítimas, sobretudo na orla costeira.

