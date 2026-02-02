Duas pessoas resgatadas dos mares da Madeira em Janeiro

Segundo a Marinha, foram realizadas duas operações de socorro no mar, que acabaram por salvar duas pessoas.

Segundo um comunicado da Marinha, foram registados 29 incidentes em que foram salvas 17 pessoas. Já na área de responsabilidade do MRCC Ponta Delgada, foram coordenadas nove ações de busca e salvamento, tendo sido salvas três pessoas.

Já no Subcentro de Coordenação de Busca e Salvamento Marítimo do Funchal (MRSC Funchal) foram coordenadas duas ações de busca e salvamento, tendo sido resgatadas duas pessoas.