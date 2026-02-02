MADEIRA Meteorologia
Queda nas escadas deixa homem ferido em São Martinho

Paulo Graça

Jornalista

Ocorrências
Data de publicação
02 Fevereiro 2026
19:09

Um homem ficou ferido com alguma gravidade após sofrer uma queda numa escadaria na zona de São Martinho, junto ao restaurante Tourigalo. Segundo informações recolhidas no local, a vítima descia as escadas de acesso à estrada quando se desequilibrou e caiu, batendo com a cabeça no chão.

O homem apresentava ferimentos que motivaram a intervenção rápida das equipas de socorro, tendo sido assistido no local antes de ser transportado de ambulância para o hospital. À chegada à unidade de saúde, deu entrada no serviço de urgência, onde ficou internado para observação e tratamento. As circunstâncias do acidente estão a ser apuradas.

