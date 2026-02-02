Queda nas escadas deixa homem ferido em São Martinho

Um homem ficou ferido com alguma gravidade após sofrer uma queda numa escadaria na zona de São Martinho, junto ao restaurante Tourigalo. Segundo informações recolhidas no local, a vítima descia as escadas de acesso à estrada quando se desequilibrou e caiu, batendo com a cabeça no chão.

O homem apresentava ferimentos que motivaram a intervenção rápida das equipas de socorro, tendo sido assistido no local antes de ser transportado de ambulância para o hospital. À chegada à unidade de saúde, deu entrada no serviço de urgência, onde ficou internado para observação e tratamento. As circunstâncias do acidente estão a ser apuradas.