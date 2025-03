A Capitania do Funchal, com base nas previsões do IPMA, emitiu um aviso para a ocorrência de vento muito forte e de agitação marítima forte até às 18h00 deste sábado.

O vento, de acordo com o comunicado, será de W/SW muito fresco (22 a 27 km/h) a forte (28 a 33 km/h), aumentando para forte(28 a 33 km/h) a muito forte (34 a 40 km/h) a partir do final da tarde, rodando paraNW a partir do final do dia, tornando-se NW muito fresco (22 a 27 km/h) a forte (28a 33 km/h) a partir da manhã.

Quanto à visibilidade, será moderada a fraca.

Relativamente à ondulação, na costa Norte: ondas NW 3 a 4 M, aumentando para 4,5 a 6 M; na costa Sul: ondas W/SW 2 a 3 M, aumentando para 3 a 4,5 M na parte mais W.2.

“Recomenda-se a toda a comunidade marítima e à população em geral para os cuidados a ter, tanto na preparação de uma ida para o mar, como quando estão no mar ou em zonas costeiras, nomeadamente:- Reforçar a amarração e manter uma vigilância apertada das embarcações atracadas e fundeadas;- Evitar passeios junto ao mar ou em zonas expostas à agitação marítima, de que são exemplo os molhes de proteção dos portos, arribas ou praias, evitando ser surpreendido por uma onda;- Não praticar a atividade da pesca lúdica, em especial junto às falésias e zonas de arriba frequentemente atingidas pela rebentação das ondas, tendo sempre presente que nestas condições o mar pode facilmente alcançar zonas aparentemente seguras”, apela a Capitania do Funchal.