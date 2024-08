Os dois aviões Canadair enviados por Espanha para auxiliar no combate aos incêndios na Região, já se encontram a atuar na Cordilheira Central da Madeira.

Neste momento decorrem os voos de reconhecimento, com as respetivas descargas a estarem iminentes.

Tal como o JM avançou, a primeira abordagem incidirá sobre o Pico do Gato, na cordilheira central.

O primeiro avião foi avistado às 17h09 no Pico do Arieiro. O aparelho espanhol esteve a fazer várias voltas de reconhecimento à zona no Pico do Gato, onde as chamas estão intensas. Logo depois, avistou-se o segundo avião.

Ambos estão a trabalhar sobre a cordilheira central.