O arquiteto Avelino Oliveira, presidente do Conselho Diretivo Nacional da Ordem dos Arquitetos visita a Região na próxima segunda-feira, dia 26 de maio, para reunir com o Conselho Diretivo da Secção Regional da Madeira da Ordem dos Arquitetos (SRMAD).

“Durante a manhã apresentará cumprimentos às entidades governamentais regionais, e à tarde na sede da SRMAD, promoverá uma conversa aberta com arquitetos e demais interessados sobre os Honorários dos Serviços de Arquitetura, falará sobre as novidades e os passos que a OA está a dar no sentido de trazer justiça e equilíbrio a este problema tão grave no contexto português e europeu, e onde haverá também oportunidade para trazer ao diálogo temas tão polémicos como o Simplex Urbanístico, legislação associada, Direitos de Autor, entre outros”, refere nota de imprensa da SRMAD da OA.