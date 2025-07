Os candidatos da coligação ‘Machico com Futuro, que junta PSD e CDS, deslocaram-se, esta sexta-feira, à Escola de Água de Pena, numa visita que serviu para reafirmar a importância da escola pública e para reforçar a proximidade e auscultação da comunidade.

Defendendo que a escola pública “deve estar sempre no centro do planeamento das políticas públicas”, Luís Ferreira, candidato à Presidência da Câmara Municipal de Machico, salienta que esta auscultação “é essencial para pensar, em conjunto com os estudantes, os educadores, as famílias e as instituições locais, quais os caminhos coletivos para que Machico também se afirme e assuma, cada vez mais, como uma cidade mais justa, com uma juventude mais preparada e com cidadãos mais conscientes para os direitos e deveres que devem cumprir em sociedade”.

Luís Ferreira foi acompanhado, nesta visita, pela equipa candidata à freguesia de Água de Pena, tendo sublinhado que este trabalho de auscultação integra um projeto mais amplo de construção de propostas com as quais a população se identifique e que, por isso mesmo, reflitam as suas aspirações e as suas necessidades. “Estamos aqui não para prometer, mas, sim, para entender e apontar soluções. Não para impor, mas para construir juntos”, frisou, acrescentando que este trabalho será levado a cabo em todas as freguesias do concelho.