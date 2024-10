Com as eleições autárquicas de 2025 no horizonte, o JM diz-lhe hoje quantos presidentes de Câmara e de Junta de Freguesia estão no último ano de mandato e faz um retrato do Poder Local na Região. É este o tema da manchete de hoje do seu Jornal.

Em destaque, com fotografia, recordamos o regulamento camarário, do Funchal, que prevê coimas contra quem atirar beatas de cigarro ao chão, e concluimos que até hoje ninguém foi multado.

’Polaco foi resgatado por avião’. Este é mais um incidente envolvendo um turista. Apesar do aviso de agitação marítima, o homem, de 42 anos, foi fazer uma atividade no mar e acabou por passar a noite no calhau, na zona do Seixal, sob monitorização da Proteção Civil. Fique a par de todo o enredo em Ocorrências.

Outros destaques, em Cultura, ‘Festival Infantil aceita candidaturas até dia 29’ e ‘Santana repete evento de sucesso em 2026’.

Informamos, hoje, os nossos leitores acerca dos mais recentes investimentos públicos, na habitual secção dedicada à Contratação Pública; 17 novos apartamentos na Tabua; três milhões no Porto Santo de investimento da ARM e meio milhão de consumíveis para a GESBA, são os destaques.