O executivo da Câmara Municipal do Funchal aprovou, hoje, mais 148 mil euros distribuídos em programas de apoio aos munícipes.

Segundo os dados divulgados aos jornalistas pela presidente da Câmara, só em comparticipações para a aquisição de medicamentos, foram atribuídos 81 mil euros, que beneficiarão 294 munícipes.

Ao abrigo do subsídio municipal ao arrendamento, há mais 48 mil euros aprovados, para auxiliar 31 agregados familiares, sendo que no âmbito do Programa de Apoio à Natalidade e à Família, estão concluídos outros 26 processos de apoio, no valor de 8 mil euros.

Na reunião desta semana, foram ainda aprovadas cinco isenções de IMI e IMT para jovens que pretender adquirir ou reabilitar prédios para habitação própria, sendo que desde a implementação desta medida, já foi possível isentar a aquisição de prédios para jovens, cujo valor patrimonial tributável global, ultrapassa já os 8,5 milhões de euros.

O que, segundo a presidente da CMF, Cristina Pedra, vem em linha com a política de apoios implementada pelo atual executivo da Coligação Funchal Sempre à Frente.

“Não só estamos a apoiar mais munícipes, como temos este ano um reforço de 122% face a 2023, e um aumento de 167% se compararmos com 2021, ano em que a atual vereação tomou posse. São 7 milhões de euros em apoios diretos às famílias, com verbas para o arrendamento, conservação e recuperação de habitações próprias, comparticipação de medicamentos, natalidade e educação”, garante Cristina Pedra.