A temporada de hidroginástica dos utentes dos vários Centros Comunitários do Funchal culminou esta sexta-feira com uma aula especial, seguida de um lanche-convívio

O evento, promovido pela SocioHabitaFunchal, decorreu no Complexo de Piscinas Olímpicas, na Penteada, tendo contado com a participação de 47 utentes das aulas regulares de hidroginástica (realizadas duas vezes por semana) e seis de utentes das aulas de iniciação à natação (uma vez por semana).

Para além da habitual equipa de Desporto da SocioHabitaFunchal, E.M., estiveram também presentes a vereadora Helena Leal, a administradora da SocioHabitaFunchal, Graça Correia, e a diretora do Departamento de Gestão Social, Ana Paula Lino, que demonstraram o seu apoio ao projeto.

A aula decorreu entre as 9h30 e as 10h30, tendo sido seguida por um momento de confraternização, com um lanche partilhado entre os participantes e a equipa técnica da SocioHabitaFunchal. A iniciativa assinalou simbolicamente a pausa de verão prevista para estas atividades.

As aulas são dinamizadas pela equipa de Desporto da SocioHabitaFunchal, E.M., e integram um projeto que tem como principais objetivos: Promover a saúde e o bem-estar dos utentes através da prática desportiva e do convívio social; combater o isolamento de populações mais vulneráveis; estimular a prática de exercício físico adaptado, com foco no fortalecimento muscular, condição cardiorrespiratória, flexibilidade e equilíbrio e fomentar a adaptação ao meio aquático, sobretudo entre os seniores, com vista à aprendizagem da natação.