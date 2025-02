No seu habitual ponto de ordem, Filipe Sousa abordou a recente auditoria do Tribunal de Contas da Madeira à compra de manuais escolares pela Câmara Municipal de Santa Cruz. O presidente da Câmara Municipal de Santa Cruz considera que a situação veio “comprovar a transparência e a correta aplicação dos recursos públicos nesta medida essencial para as famílias” do concelho.

O autarca lembra que esta iniciativa, que tem garantido acesso gratuito aos livros escolares, “é um dos pilares da política social do município, juntando-se a muitas outras, como o apoio financeiro para a realização de pequenas cirurgias, o pagamento de creches e jardins de infância, a atribuição de bolsas estudo, o apoio à recuperação de imóveis, o apoio ao setor agrícola, a disponibilização de ajudas técnicas e o Fundo Social de Emergência temporário e pontual”.

Filipe Sousa acusa “alguns ‘anónimos identificados’ e principalmente aqueles que desgraçaram Santa Cruz (PSD/CDS)”, de tentarem desvirtuar a auditoria, “apesar da clareza dos factos”, entendendo ser uma manobra que aproveitamento político.

“Em vez de reconhecerem o impacto positivo destas medidas na vida das pessoas, preferiram lançar suspeitas infundadas, numa tentativa desesperada de descredibilizar um trabalho sério e comprometido com a população”, atira, acrescentando que as famílias de Santa Cruz, especialmente a classe média, “que continua a suportar uma carga fiscal excessiva imposta por um Governo Regional que teima em não aliviar os seus encargos”, reconhecem e agradecem o apoio do município.

Sousa reforça que medidas como a distribuição gratuita de manuais escolares “não são apenas políticas públicas – são gestos concretos de justiça social, que fazem a diferença no dia a dia de quem trabalha e contribui para a região”.

A finalizar, o edil vinca que a Câmara Municipal de Santa Cruz reafirma, assim, o seu compromisso em continuar a defender os interesses da sua população, “independentemente das tentativas de instrumentalização política por parte de quem pouco ou nada faz para ajudar”.