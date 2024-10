No próximo sábado, dia 2 de novembro, pelas 16h00, Paulo Azevedo será o orador de uma palestra no Centro Cultural John dos Passos, na Ponta do Sol, como parte do projeto ‘Um Dia Pela Vida’, da Liga Portuguesa Contra o Cancro (LPCC). Este evento, promovido pela equipa local da Fundação João Pereira, visa sensibilizar e educar a comunidade sobre o cancro, além de angariar fundos para a LPCC.

Com entrada gratuita, a palestra “A palavra é Superação!” trará a experiência de vida de Paulo Azevedo, um exemplo de resiliência e persistência, que se destacou como o primeiro ator com deficiência na ficção televisiva portuguesa e autor do livro autobiográfico Uma Vida Normal.

“Paulo Azevedo nasceu em Coimbra, a 29 de outubro de 1981, sem mãos e sem pernas. Apesar da diferença em relação aos outros rapazes, nunca desistiu de ter uma vida normal e de concretizar os seus projetos de vida. Iniciou-se no Teatro em 1990, em Pombal, estudou Jornalismo na Universidade de Coimbra e tirou o Curso de Treinador de Futebol de Nível II, tendo estagiado no Real Madrid. Frequentou ainda o Curso de Representação em Televisão e Cinema, sob a orientação do ator e argumentista Tozé Martinho, na Universidade Lusíada de Lisboa”, refere a biografia do ator.

Ao longo dos anos, Paulo Azevedo foi protagonista de reportagens televisivas premiadas, como “O Melhor Jogador do Mundo”, da Sport TV, e “Uma Vida Normal”, da SIC, que haveria de dar origem ao livro autobiográfico com o mesmo nome, em 2008. Foi o primeiro ator com deficiência/ incapacidade na ficção televisiva portuguesa quando participou na novela “Podia Acabar o Mundo”, da SIC, tendo sido eleito Ator Revelação. Além da participação em algumas telenovelas de diferentes canais, protagonizou curtas-metragens exibidas em cinema e apresentou o programa “Consigo”, da RTP 2.

O projeto “Um Dia Pela Vida” foi lançado em Portugal em 2005 e inspirou-se num programa internacional da American Cancer Society, mobilizando cerca de 400 mil voluntários, doentes e familiares ao longo dos anos, e angariando mais de cinco milhões de euros. Em 2024, sob o tema “Sol pela Vida”, o projeto decorre no Município da Ponta do Sol.