Bom dia! É sábado!

* Hoje celebra-se o Dia Mundial da Atividade Física, um evento que pretende promover a atividade física e o exercício físico junto da população, independentemente da sua idade, do contexto social ou do nível de aptidão física, motivando à sua prática regular e à aquisição de hábitos de vida saudáveis, contribuindo, assim, para a melhoria da qualidade de vida e do bem-estar da população. Nesse sentido, a Direção Regional de Desporto irá assinalar esta efeméride, com um conjunto de aulas (Body Balance, Fit Senior, Dança Senior, HiiT, Body Combat e Zumba) sob o lema #BEACTIVE, no turno da manhã, entre as 9h00 e as 13h00, na Praça do Povo. Ao longo da manhã, haverá ainda a oportunidade de os participantes assistirem a preleções de profissionais na área da saúde e do exercício físico sobre a importância em se manter ativo e também terão a possibilidade de realizar a avaliação de alguns indicadores de saúde (tensão arterial e glicémia, com a necessária orientação).

* O representante da República para a RAM, Ireneu Cabral Barreto, preside pelas 10h30, no Monumento em memória dos Combatentes Madeirenses do Concelho de São Vicente, às cerimónias comemorativas do Dia do Combatente e do 106.º aniversário da Batalha de ‘La-Lys’. O presidente da ALRAM, José Manuel Rodrigues, marca presença nas cerimónias.

* O presidente do Governo Regional, Miguel Albuquerque, visita pelas 11h00 o local onde vão ser executadas as obras de reabilitação do conjunto de habitações anexas ao Farol de São Jorge. O governante irá ainda aproveitar a sua deslocação a São Jorge para visitar uma outra empreitada, que decorreu num troço de ligação da via expresso ao centro de São Jorge.

* Pelas 11h00, a Biblioteca Municipal de Câmara de Lobos irá realizar a quarta edição do projeto ‘Mimar com Histórias’. Uma iniciativa que tem como intuito proporcionar momentos de convívio literário em família, promovendo hábitos de leitura para bebés dos 0 aos 36 meses.

* Arranca hoje a 2.ª edição do Green Market de Câmara de Lobos, pelas 13h00, na Praça da Autonomia, em frente à Câmara Municipal. O Green Market consiste num eco-mercado com intuito de sensibilizar a sociedade para a economia circular e para apelar para consumos e práticas mais conscientes e ecológicas. A cerimónia de abertura contará com a presença da secretária regional da Agricultura e Ambiente, Rafaela Fernandes. O evento decorre até domingo, 7 de abril.

* Realiza-se pelas 15h00 a apresentação do projeto comunitário artístico ‘Escutar’, no conjunto habitacional da Quinta Josefina, em Santo António. Trata-se de um projeto artístico inovador, envolvendo os conjuntos habitacionais do Palheiro Ferreiro, da Quinta Josefina e do Pico dos Barcelos.

* É já no dia de hoje, pelas 16h00, que sobe ao palco do Centro de Congressos mais um Festival da Canção Infantil da Madeira, colocando em cena mais de 70 crianças que darão continuidade a um legado de 43 anos de vozes e canções que mantêm vivo o espírito do imaginário infantil.