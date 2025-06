Integrada numa iniciativa da Câmara Municipal do Funchal, com o apoio da Junta de Freguesia de São Pedro, e da Secretaria Regional de Agricultura e Pescas, esta atividade envolve a exibição de algumas aves e uma explicação acessível e interativa sobre o papel dos criadores federados na proteção e conservação das diversas espécies — incluindo espécies protegidas ao abrigo da Convenção Internacional CITES.

A Associação Ornitológica da Madeira realiza, entre 24 e 26 de junho, uma ação lúdico-educativa na escola EB1/ PE Cruz de Carvalho, com o objetivo de sensibilizar as crianças para a importância da conservação das aves e da biodiversidade.

Para além do seu valor educativo, esta ação reveste-se também de uma importante vertente social, ao contribuir para a formação de crianças mais conscientes e responsáveis, promovendo valores de respeito pela natureza e pela vida animal.

A ornitologia, como desporto e paixão, surge também como alternativa saudável, que pode ajudar os jovens de hoje a traçarem percursos de vida mais positivos.

A Associação Ornitológica da Madeira continuará a dinamizar ações como esta ao longo do ano, reforçando o seu compromisso com a educação ambiental, a inclusão social e a valorização do património natural da Região e Mundial.