A Associação Cultural Proeza Altruísta participa no training course em Brașov, Roménia, que decorrerá de 24 a 31 de março de 2025. A iniciativa integra o projeto “Greening the Future through EcoArt and Innovative Youth Initiatives”, coordenado pela Associação Proeza Altruísta e financiado pela União Europeia. O objetivo central é promover a educação ambiental através da arte, sensibilizando jovens e comunidades para a proteção do meio ambiente.

O “Eco Art Training Course” constitui o núcleo educativo do projeto e contará com a participação de 12 youth workers oriundos de Portugal, Grécia, Roménia e Itália. Estes profissionais serão capacitados em arte ecológica, sustentabilidade e práticas verdes, tornando-se multiplicadores deste conhecimento junto de 80 jovens nos seus países de origem. No total, 92 participantes serão diretamente impactados pela formação, cujos resultados serão avaliados através de inquéritos de satisfação e do feedback de especialistas em educação e ambiente.

Durante o curso, os participantes desenvolverão obras artísticas sustentáveis, utilizando materiais inovadores, como a tinta ecológica Airlite, capaz de purificar o ar. As criações serão apresentadas em exposições locais e numa Mostra Virtual de Eco Arte, promovendo a cidadania ativa e valorizando o papel dos jovens na defesa ambiental.

Além disso, o projeto aposta na inclusão, envolvendo jovens de contextos desfavorecidos e proporcionando-lhes uma plataforma de expressão criativa e consciência ecológica.

Os impactos esperados incluem o fortalecimento das competências artísticas e ambientais dos participantes, o desenvolvimento de novas lideranças juvenis e a disseminação de boas práticas através de um “Eco Art Podcast” e de um “Toolkit de Boas Práticas e Ideias Inovadoras em Eco Arte”. Estas iniciativas deverão alcançar pelo menos 3.000 pessoas, incentivando comportamentos mais sustentáveis e um maior envolvimento da comunidade.

Com este projeto, a Associação Proeza Altruísta e os seus parceiros reforçam o compromisso com a sustentabilidade e a educação ambiental através da arte, contribuindo para um futuro mais verde e consciente.