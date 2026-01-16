Associação ARAM-TVDE alerta impactos graves no setor na Madeira no atraso da revisão da Lei

Alejandro Abreu denuncia “a entrada de veículos no mercado” através de modelos contratuais alternativos, como “contratos de comodato, usufruto e acordos com empresas de rent-a-car, no denominado sistema de slots”.

A Associação Regional de TVDE (ARAM-TVDE) manifestou ao JM a sua preocupação com a prolongada “demora na revisão da Lei n.º 45/2018”, que regula a atividade do setor do transporte individual e remunerado de passageiros em veículos descaracterizados a partir de plataforma eletrónica (TVDE), em particular no que diz respeito “à sua aplicação nas Regiões Autónomas” e, de forma específica, na “Região Autónoma da Madeira”.

Em declarações ao JM, o presidente da associação, Alejandro Abreu, sublinha que a ausência de uma atualização do enquadramento legal está a provocar “consequências graves” para o setor, afetando tanto os trabalhadores como as empresas operadoras que exercem a sua atividade de forma legal e estruturada na região.

Entre os principais problemas identificados, a ARAM-TVDE destaca a crescente instabilidade laboral, com impacto direto na “qualidade do emprego e na segurança económica dos motoristas”, bem como a “falta de sustentabilidade das empresas operadoras regionais”, muitas das quais enfrentam sérias dificuldades para manter a sua “viabilidade económica num contexto cada vez mais desregulado e altamente competitivo”.

Segundo aquele responsável, estas consequências resultam, em grande medida, de falhas estruturais no atual modelo de funcionamento do setor, nomeadamente da ativação descontrolada de empresas e de veículos TVDE.

Apesar de a emissão de novas licenças ter sido temporariamente suspensa, “continua a verificar-se a entrada de veículos no mercado” através de modelos contratuais alternativos, como contratos de comodato, usufruto e acordos com empresas de rent-a-car, no denominado sistema de “slots”.