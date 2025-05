A AFERAM, Associação de Folclore e Etnografia da Madeira, promove um curso de e-learning (ensino à distância) sobre Folclore, destinado a elementos de grupos de folclore, tanto da região como da diáspora.

O objetivo “é criar um ambiente de reflexão, partilha e debate sobre as práticas e abordagens do movimento folclórico, no contexto da cultura tradicional e popular e da sua salvaguarda, com a orientação de formadores especialistas e profissionais experientes”, diz a associação.

O desenho curricular abrangerá diversas temáticas relacionadas com o folclore e a etnografia, com o objetivo de reunir e discutir questões essenciais para a gestão e a prática dos grupos de folclore que representam o arquipélago da Madeira.

O curso está integrado no projeto ‘Madeira Folk’, que terá um sítio na internet onde serão reunidos e partilhados conteúdos sobre a Cultura Tradicional e Popular, nomeadamente sobre o Folclore.

Esta formação terá início em junho e terminará em novembro, decorrendo quinzenalmente, aos sábados, pelas 21 horas, com a duração de 90 minutos por módulo.

As inscrições decorrerão de 25 de maio a 8 de junho de 2025 através dos sítios www.madeirafolk.com ou www.folcloredamadeira.com.

O projeto é apoiado pela Direção Regional da Cultura e será divulgado junto às comunidades pela Direção Regional das comunidades e Cooperação Externa.