A Associação da Indústria da Construção da Região Autónoma da Madeira (ASSICOM) e o Sindicato dos Trabalhadores de Escritório, Comércio e Serviços da Região Autónoma da Madeira (SITAM) chegaram a acordo sobre a atualização da tabela salarial para o ano de 2025. O entendimento foi formalizado numa reunião realizada esta semana na sede da ASSICOM e contempla um aumento salarial médio de 7,49% para os profissionais do setor, adiantou a associação, em comunicado.

“Este acordo reflete o compromisso da ASSICOM e do SITAM em valorizar os profissionais do setor, garantindo um equilíbrio entre as necessidades dos trabalhadores e a sustentabilidade das empresas. A atualização das condições salariais reconhece a importância do setor para a economia regional e promove melhores condições de trabalho”, pode ler-se na nota enviada às redações.

Os valores da tabela salarial negociada produzem efeitos retroativos a 1 de janeiro de 2024 e aguardam publicação no JORAM.