Integrado no projeto C@pacitar, o subprojeto “ASA vai à tua escola” continua a levar os técnicos Associação de Desenvolvimento de Santo António (ASA) às escolas da Madeira.

Desta vez, a iniciativa teve lugar na EB1/PE de São Martinho, onde foram dinamizadas sessões com turmas do 1.º ciclo, nomeadamente com alunos do 6.º ano.

Ao longo das sessões, foram abordados temas fundamentais como literacia financeira, desperdício alimentar, gestão familiar, voluntariado e perspetivas de futuro.