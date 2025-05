Depois do Bordado da Madeira, agora é a vez do Artesanato ganhar destaque na exposição que o Instituto do Vinho e do Bordado da Madeira apresenta na Placa Central, enquadrado no programa da Festa da Flor.

Este espaço, hoje visitado pelo Secretário Regional da Agricultura e Pescas, acolhe, até 25 de maio, entre as 10h e as 19h, vinte artesãos certificados, de diferentes artes, que vão expor e vender as suas criações.

De 14 a 16 de maio, teremos José Carlos Sousa, com artigos em couro (botas de vilão), Ana Paula Gomes, na área da cerâmica/azulejaria, Cristian Júnior, com as madeiras/embutidos, Jenita Spínola, na tecelagem e tinturaria natural, e Maria José Fernandes, com bonecos de pano.

Nos dias 17 e 24 de maio, das 10h às 13h, decorrem duas oficinas abertas para a construção de um brinquedo em madeira, iniciativas destinadas a crianças com idade superior a quatro anos.

De salientar, que a participação nas oficinas está limitada a 4 pessoas, pelo que os interessados devem se inscrever através do email promocao.ivbam@madeira.gov.pt.