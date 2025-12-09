USAM faz plenário e prepara manifestação no dia da greve

A União dos Sindicatos da Madeira promove quarta-feira, pelas 16h00, um plenário de sindicatos aberto a estruturas sindicais não filiadas na USAM. Em causa está a Greve Geral marcada para esta quinta-feira, dia 10 de dezembro.
O plenário está marcado para amanhã, às 16h00, no auditório do Sindicato de Hotelaria da Madeira, justamente um dia antes da greve, e será uma forma de analisar em conjunto o ponto da situação da greve. Será depois preparada a concentração prevista para o dia da greve, que vai decorrer a partir das 11h30 com início junto à capela de Santo António da Mouraria, ao lado da Assembleia regional, pelas 11h30.
“Lutamos por um futuro melhor para a Região e para o País, de desenvolvimento, progresso e justiça social, para garantir uma vida digna a quem cá vive e trabalha, com emprego seguro e com direitos, salários dignos, horários regulados e Contratação Coletiva com direitos, negociada na perspetiva do desenvolvimento e do progresso social”, recorda a União dos Sindicatos.
A USAM aproveita o comunicado desta manhã para fazer um apelo à greve.
AQUINTRODIA
Está aí à porta a greve geral, pelos vistos não haverá volta a dar.
Um País parado, a reclamar na defesa de princípios consagrados em lei, partindo da ideia...
O mês de Dezembro na Madeira é muito mais que um mês, é um estado de espírito. É a Festa. Aquele momento único do ano em que a nossa ilha, já por si vibrante,...
Os jovens NEET (“Not (engaged) in Education, Employment or Training”, isto é, “nem trabalha, nem estuda, nem está em formação”, ou os “nem-nem”) são considerados...
Quando se olha para o mercado laboral português através dos olhos de quem nos avalia lá fora (OCDE, World Justice Project, Comissão Europeia) a imagem...
O Dia Internacional das Pessoas com Deficiência, celebrado a 3 de dezembro, visa promover a conscientização sobre as dificuldades enfrentadas por estas...
Sempre que vamos ouvindo nos discursos a importância de aumentar a competitividade de Portugal, inevitavelmente a inovação acaba por lhe estar inexoravelmente...
Isto são festas! A expressão é muito usada pelo povo para normalizar o exagero.
Comida a mais? São festas!
Bebida a mais? São festas!
Ordenado e gastos a...
Dezembro chega devagar, como se tivesse aprendido a não interromper o que está por dentro de nós. Aproxima-se com passos de lã: luzes nas janelas, frio...
A sociedade portuguesa, marcada maioritariamente pela moral e os costumes de uma pequena burguesia recatada, sempre se norteou pelos valores da probidade...
DO FIM AO INFINITO
Se queres salvar a alma antes que a morte te leve – disse-me ele –, sejas rico ou pobre, nunca dês nada por adquirido, seja lá o que for, e jamais consideres...
‘Histórias que Inspiram’ dão o mote ao I Fórum Regional Erasmus+, que decorrerá no próximo dia 26 de novembro, no Museu Casa da Luz.
Enquanto os mercados financeiros globais permanecem voláteis, uma nova força originária do campo da blockchain está silenciosamente influenciando o destino de inúmeros investidores....
Uma conferência de imprensa planeada para hoje pela líder da oposição venezuelana e Nobel da Paz, María Corina Machado, foi cancelada após um atraso de...
O governador do Banco de Portugal inaugurou hoje as remodeladas instalações da sede do regulador bancário na Região, na Avenida Arriaga.
Na ocasião, que...
A EB1/PE e Creche da Nazaré será a primeira escola a receber os equipamentos para exploração de conceitos de ciências experimentais, do programa de aceleração...
A Associação Comercial e Industrial do Funchal – Câmara de Comércio e Indústria da Madeira (ACIF-CCIM) e o Sindicato de Hotelaria chegaram a acordo para...
O Dia Internacional dos Direitos Humanos celebra-se amanhã. A UMAR Madeira vem por este meio refletir sobre os avanços e desafios nesta matéria, com especial...
A Binter lançou uma nova promoção que permite aos seus clientes adquirir passagens a preços mais reduzidos para voar entre a Madeira e as Ilhas Canárias....
O Grupo Parlamentar do JPP enalteceu hoje a importância da construção do novo Hospital Central e Universitário da Madeira para o futuro do Serviço de Saúde...
O Grupo Parlamentar do Partido Socialista vai apresentar uma proposta de alteração ao Orçamento Regional para 2026 no sentido de o Governo Regional assegurar...
O Sindicato Nacional da Proteção Civil (SNPC) acusou a Federação de Bombeiros da Madeira (FEDRAM) de realizar uma reunião “quase secreta”.
O SNPC afirma...
A empresa de transportes Horários do Funchal, por motivos de greve geral dos trabalhadores contra alterações às leis laborais, convocada pela UGT e CGTP,...