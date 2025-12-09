USAM faz plenário e prepara manifestação no dia da greve

A União dos Sindicatos da Madeira promove quarta-feira, pelas 16h00, um plenário de sindicatos aberto a estruturas sindicais não filiadas na USAM. Em causa está a Greve Geral marcada para esta quinta-feira, dia 10 de dezembro.

O plenário está marcado para amanhã, às 16h00, no auditório do Sindicato de Hotelaria da Madeira, justamente um dia antes da greve, e será uma forma de analisar em conjunto o ponto da situação da greve. Será depois preparada a concentração prevista para o dia da greve, que vai decorrer a partir das 11h30 com início junto à capela de Santo António da Mouraria, ao lado da Assembleia regional, pelas 11h30.

“Lutamos por um futuro melhor para a Região e para o País, de desenvolvimento, progresso e justiça social, para garantir uma vida digna a quem cá vive e trabalha, com emprego seguro e com direitos, salários dignos, horários regulados e Contratação Coletiva com direitos, negociada na perspetiva do desenvolvimento e do progresso social”, recorda a União dos Sindicatos.

A USAM aproveita o comunicado desta manhã para fazer um apelo à greve.