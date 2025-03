A ARM reagiu, hoje, em comunicado enviado às redações, às críticas lançadas pelo SITE, recordando que a Terceira Revisão do Acordo de Empresa (AE) celebrada com o Sindicato dos Trabalhadores da Administração Pública e de Entidades com Fins Públicos (SINTAP) e o Sindicato dos Trabalhadores da Função Pública da Região Autónoma da Madeira (STFP-RAM) garantiu a aplicação da nova tabela salarial e a atualização da alteração da posição retributiva por antiguidade, que retroagiram a janeiro, no processamento salarial no passado mês de março, a 771 trabalhadores.

”A nova tabela salarial garantiu um aumento médio mensal de 87,60€ à vasta maioria dos trabalhadores”, congratulou-se a empresa, afirmando orgulhar-se “de manter uma postura de diálogo, nunca tendo cessado os esforços para uma solução de consenso, salientando que depois da assinatura do AE com as outras duas associações sindicais, o Sindicato dos Trabalhadores das Indústrias Transformadoras, Energia e Atividades do Ambiente do Centro Sul e Regiões Autónomas (SITE) não voltou a solicitar qualquer reunião com à ARM”.

”Por razões a que ARM é alheia, ficaram de fora desta revisão os trabalhadores filiados no único sindicato que ainda não chegou a acordo. A ARM cumpre a lei e os termos em que são aplicáveis os instrumentos de regulamentação coletiva de trabalho, não se eximindo nunca do dever de informar os trabalhadores do seu enquadramento e das regras que regem as relações laborais”, garante a empresa.