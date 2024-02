A Câmara Municipal de Câmara de Lobos anunciou a aprovação, em reunião de Câmara, de um investimento no valor de cerca de 1.300 euros para a criação de uma sala multissensorial na Escola B1/PE da Lourencinha, o quarto projeto do género a ser implementado no concelho e reforço dos materiais didáticos da sala multissensorial da EB1/PE do Jardim da Serra.

Este novo equipamento surge na senda dos resultados positivos da sala multissensorial criada na EB1/PE do Jardim da Serra e de equipamentos análogos estabelecidos na EB1/PE de Câmara de Lobos e na EB1/PE do Rancho e Caldeira, conforme adianta a autarquia em comunicado.

“A decisão, tomada em resposta à crescente necessidade de promover ambientes educativos inclusivos e adaptados às diversas necessidades dos alunos, reflete o compromisso contínuo da autarquia com a melhoria da qualidade da educação no concelho”, pode ler-se.

Com um investimento estimado em cerca de 1.300 euros, a verba destina-se à aquisição de equipamentos e materiais didáticos essenciais para a implementação efetiva da sala multissensorial e reforço dos matérias didáticos da sala já em funcionamento do Jardim da Serra. Esses recursos permitirão aos alunos beneficiar de experiências sensoriais enriquecedoras, promovendo uma maior concentração, atenção e participação ativa no processo de aprendizagem.

Reconhecendo o impacto positivo que estas salas têm tido na promoção do sucesso educativo e na inclusão social dos alunos, a Câmara Municipal expressou disponibilidade para apoiar projetos semelhantes em outras escolas do concelho.

No entanto, apesar da disposição da autarquia para estender este tipo de apoio, enfatizou-se a necessidade de maximizar tais respostas, garantindo que os recursos disponíveis sejam utilizados de forma eficaz e estratégica. Este apelo à maximização da eficiência visa assegurar que cada investimento realizado contribua de forma significativa para o avanço da educação inclusiva no concelho, beneficiando o maior número possível de alunos.