A partir de hoje, os utentes podem recorrer a uma nova aplicação do IASAUDE para submeter os pedidos de reembolso de saúde, sem terem de se deslocar aos serviços. A app foi apresentada esta manhã pela presidente do instituto de Administração da Saúde, numa cerimónia que decorreu no auditório do Museu da Eletricidade e que contou com a presença do secretário regional de Saúde, Pedro Ramos.

Rubina Silva está confiante de que a app vai ser uma mais-valia a vários níveis, sendo a agilização do procedimento uma delas. A responsável disse que o prazo médio de reembolso, que se situa nos três meses sensivelmente, passará para um mês.

Com a app IASAUDE, compatível para os sistemas Android e iOS, o utente faz o seu registo, cria a sua área pessoal e pode entregar despesas de saúde para efeito de reembolso, visualizar o histórico e o estado dos seus pedidos e da sua família, e acompanhar todo o processo de reembolso online.

A presidente do IASAUDE, que considerou que se está a entrar numa nova era no que aos reembolsos diz respeito, explicou que a desmaterialização de documentos, através da digitalização dos mesmos, será outro ponto forte, mas ressalvou que os utentes devem manter consigo os documentos em papel pelo menos durante seis meses.

Na oportunidade, Rubina Silva revelou que, só este ano, os reembolsos atingiram cerca de 660 mil euros. Em 2024, foram tratados mais de 85 mil processos, realizados mais de 68 mil atendimentos e registados 5.200 novos utentes.

De referir que este projeto está integrado no Plano de Recuperação e Resiliência, que consagra 15 milhões de euros para a Saúde madeirense, visando a digitalização na área da saúde da RAM. A App foi um investimento de cerca de 78.800 euros.

Será distribuído um panfleto pelas casas dos madeirenses com informações sobre esta app, com acesso por QR Code à mesma, para além de o IASAUDE vir a dinamizar uma campanha de cartazes nas ruas para dar a conhecer esta ferramenta.