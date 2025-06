“As famílias com rendimentos mais baixos não podem ser deixadas para trás”, conforme sublinhou Sérgio Oliveira (PSD), elencando a medida social do PROAGES com vista a atenuar o custo diário que recai sob as famílias.

“Foi uma resposta eficaz e direta”, disse na discussão do Orçamento Regional para 2025 da Secretaria Regional da Inclusão, Trabalho e Juventude.

O deputado social-democrata quis saber se o PROAGES irá manter a mesma estrutura e modelo de apoio.

Marta Freitas (PS), no seu pedido de esclarecimento, indicou que é necessário um “investimento sério na questão das altas problemáticas”, aclarando que o que está previsto não chega.

André Pão (PSD), alinhou pelo reforço da coesão social, enfatizando que o documento se traduz em medidas concretas para as pessoas.

“São programas como estes que apostam na qualificação dos nossos jovens”, indagou o social-democrata que ainda sublinhou a taxa de emprego, que - elaborou - é reflexo de “políticas consistentes”.

Da IL, Gonçalo Maia Camelo admite que é preciso olhar para os apoios sociais de outra forma.