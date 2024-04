Foi calmo o reencontro de António Trindade com Rafaela Fernandes, governante que o exonerou do cargo de adjunto do seu gabinete.

Trindade esteve esta manhã na Ilha, por ocasião do certame do Limão, onde encontrou também Miguel Albuquerque, com quem trocou um cumprimento cordial.

Mas o antigo membro da secretaria regional de Agricultura e Ambiente não foi sozinho à festa. Fez-se acompanhar por vários apoiantes da lista de Manuel António Correia, tendo feito questão de partilhar uma imagem do momento nas redes sociais com a legenda: “Há gente que fica na história da história da gente”.