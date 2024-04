Numa altura em que as entidades oficiais começam a chegar à Exposição Regional do Limão, na freguesia da Ilha, suscita algum interesse e comentários a presença de António Trindade, que foi exonerado por Rafaela Fernandes, secretária regional que marcará também presença no certame.

Também Sara André, apoiante de Manuel António Correia nas internas do PSD, está na festa.

Recorde- se que António Trindade, ex-presidente da Casa do Povo da Ilha, foi exonerado do cargo de adjunto de Rafaela Fernandes por falta de confiança política.