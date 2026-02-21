MADEIRA Meteorologia
Antes e Depois: Vila nómada pôs a Região no mapa do trabalho remoto

    Joana Sousa
Catarina Gouveia

Jornalista

Região
Data de publicação
21 Fevereiro 2026
11:34

Cinco anos depois do lançamento da vila nómada da Ponta do Sol, o projeto Digital Nomads Madeira Islands mantém-se como uma das marcas mais reconhecidas da estratégia regional de atração de trabalho remoto.

O presidente executivo da Startup Madeira, Carlos Soares Lopes, faz um balanço “claramente positivo” de uma iniciativa que nasceu em plena pandemia e acabou por projetar a Região a nível internacional.

    Joana Sousa

Embora a vila nómada tenha sido o epicentro inicial, existem hoje comunidades ativas também na Calheta, Funchal, Machico, Santa Cruz, Santana e Porto Santo. A descentralização, admite Carlos Soares Lopes, não estava previamente delineada, mas acabou por acontecer de forma natural, à medida que surgiam entidades interessadas em integrar a dinâmica.

    Joana Sousa

Dados da plataforma Nomads indicam que o gasto mensal médio de um nómada digital na Madeira ronda atualmente os 2.500 dólares (cerca de 2.300 euros). Nos meses de inverno, altura de maior afluência e estadias mais prolongadas, a Região poderá acolher entre 1.000 e 1.500 nómadas em determinados períodos. Fazendo contas, este fluxo poderá até atingir um impacto mensal na economia regional de 3,45 milhões de euros na referida época.

    Joana Sousa

Leia mais na rubrica ‘Antes e Depois’ da edição impressa.

