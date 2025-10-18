MADEIRA Meteorologia
Antes e Depois: Miradouro da Lapa nasce com baloiço sobre o Atlântico (com fotos)

    Catarina Gouveia
18 Outubro 2025
No alto das falésias da Camacha, o vento sopra livre e o mar do norte estende-se até ao horizonte num azul profundo. Ali, entre o silêncio típico do outono no Porto Santo e o som longínquo das ondas, ergue-se o novo Miradouro da Lapa, um dos recantos mais deslumbrantes da costa nortenha da ilha, agora transformado por uma requalificação que lhe devolveu dignidade, encanto e segurança.

Até há pouco tempo, o local não passava de um terreno de terra batida, conhecido apenas por alguns moradores e aventureiros que se deixavam guiar pelo rumor do mar e pela curiosidade das vistas sobre o famoso Porto das Salemas, onde existem as cada vez mais concorridas piscinas naturais. Não havia estruturas, nem pavimento, nem proteção, apenas um espaço aberto com abismo sobre o vazio, com o Ilhéu da Fonte da Areia ao fundo, guardando inúmeras histórias contadas pelo vento e pela erosão.

    ANTES
    ANTES

Hoje, o cenário é outro. A empreitada de requalificação do Miradouro da Lapa, promovida pela Câmara Municipal do Porto Santo, representou um investimento de cerca de 300 mil euros, e resultou num miradouro que alia simplicidade e identidade local.

    Depois
    Depois
    Depois

Leia mais na rubrica ‘Antes e Depois’ da edição impressa de hoje.

