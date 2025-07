Quem hoje passa pelo centro de Câmara de Lobos, está longe de imaginar que esta terra à beira-mar plantada já viveu tempos difíceis e sombrios. As ruas que circundam a baixa citadina há muito que ganharam cor e arte. Há dez anos, precisamente por esta altura, as instituições locais foram desafiadas pela autarquia a enfeitar o centro para receber em grande as Festas de São Pedro. Desde então, esta combinação de arte urbana e sustentabilidade foi ganhando mais expressão e, atualmente, a criatividade é exposta e carrega um nome: Festival Giratório.

Mas antes de entrarmos no coração desta obra de arte a céu aberto, faremos uma viagem em paralelo ao passado, onde a entrada para o centro da cidade, para que vem do lado do Funchal, também já nada tem a ver com o que era antigamente.