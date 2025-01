O ano de 2025 começa com uma subida dos combustíveis na Madeira.

De acordo com o despacho conjunto do Governo Regional publicado hoje para vigorar na próxima semana, o preço do litro da gasolina de 95 octanas será de 1,562 euros, enquanto o do gasóleo simples será de 1,321 euros.

Estes novos valores para vigorar a partir de segunda-feira representam uma subida de 0,1 cêntimo, no caso da gasolina, e de 0,2 cêntimos, no gasóleo.