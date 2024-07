Animação marca último dia da festa do Chícharo na Quinta Grande

O Programa para a Mostra Regional do Chícharo 2024 avança com toda a pujança para aquela que é a última noite desta edição perante uma freguesia com muita afluência de turistas e residentes.

Na altura em que arrancou a segunda noite do evento e, como se pode ver pela imagem, o público está a corresponder com uma forte adesão à iniciativa da Casa do Povo da Quinta Grande. São 2 dias com muita animação, artistas regionais, nacionais e cozinha ao vivo com “A Biqueira”.

A cultura do chícharo é antiga, mas este alimento ainda é um produto praticamente desconhecido da maioria dos madeirenses. Neste evento, ainda pode provar o chícharo nos mais variados pratos, numa amostra que termina esta madrugada pelas 3 da manhã.