André Ventura destaca vitória simbólica do Chega em São Vicente e promete “mão firme” na governação

André Ventura marcou presença este sábado na tomada de posse da nova Câmara Municipal de São Vicente, a primeira autarquia onde o Chega conquistou a presidência com maioria absoluta.

O líder do partido sublinhou o caráter simbólico da vitória e garantiu que o Chega governará com “proximidade, transparência e tolerância zero à corrupção”.

“São Vicente foi a primeira câmara do Chega, e isso é um marco muito importante para nós. É sinal de crescimento, mas também de responsabilidade”, afirmou Ventura em declarações aos jornalistas, acrescentando que “cada câmara que o Chega vence tem uma grande missão: governar sem corrupção e com total proximidade às pessoas.”

Ventura assegurou que o partido vai avançar com auditorias financeiras em todas as autarquias onde detenha poder executivo, defendendo que tal prática é uma “garantia de boa gestão” e não uma “perseguição política”.

“Queremos garantir que o dinheiro das pessoas foi bem usado. Se não foi, quem errou tem de ser responsabilizado. As auditorias são um primeiro passo no combate à corrupção, que é a nossa grande bandeira”, reforçou.