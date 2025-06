O Diretor da ANACOM Madeira, Nelson Melim, anunciou, esta quarta-feira, após uma reunião com o Secretário Regional da Economia, José Manuel Rodrigues, o compromisso da Autoridade Nacional de Comunicações em reforçar a colaboração com a ARAE (Autoridade Regional das Atividades Económicas). A parceria, que tem mostrado resultados positivos ao longo dos anos, será intensificada para responder às crescentes dinâmicas do mercado e melhorar o serviço aos cidadãos, um aspeto que o responsável considera crucial.

Apontando o foco a áreas como a fiscalização do comércio de equipamentos de telecomunicações e a proteção dos direitos dos consumidores, Nelson Melim vincou a importância de “cimentar o trabalho desenvolvido” entre as duas entidades. “Há sempre sinergias que podemos criar. O objetivo comum é claro: facilitar o trabalho do cidadão”, afirmou.

A reunião, que também marcou uma apresentação de cumprimentos ao Secretário Regional da Economia, reforçou o histórico de proximidade entre a ANACOM e a ARAE, entidades que atuam em esferas reguladoras complementares. José Manuel Rodrigues manifestou total disponibilidade para apoiar o aprofundamento desta cooperação, sublinhando os benefícios mútuos e os ganhos diretos para os consumidores madeirenses.

Este propósito reflete o empenhamento de ambas as autoridades para garantir mercados mais transparentes, eficientes e centrados no cidadão, numa altura em que as transformações tecnológicas e económicas impõem uma constante adaptação.

Com este passo, a ANACOM e a ARAE prometem continuar a trabalhar em conjunto para assegurar que os direitos dos consumidores são respeitados, enquanto promovem um ambiente de negócios mais justo e equilibrado.