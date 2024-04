A secretária regional da Inclusão e Juventude considerou hoje, na cerimónia que assinala o Dia Mundial da Segurança e Saúde no Trabalho, que “num mundo cada vez mais globalizado, interligado e complexo, marcado pelas alterações climáticas, torna-se cada vez mais relevante e pertinente, sensibilizar para os impactos das alterações climáticas no mundo do trabalho, especialmente na segurança e a saúde dos trabalhadores”.

Ana Sousa referiu mesmo que estas mudanças nos padrões climáticos incluem ocorrências cada vez mais frequentes de fenómenos climáticos extremos que podem acentuar os impactos da exposição a riscos profissionais.

“A Região continuará o trabalho que vem realizando, de acordo com o quadro jurídico laboral vigente, com uma atuação preventiva, através da ação inspetiva, bem como, estimulando a negociação coletiva e a cooperação tripartida por via do diálogo social entre estruturas representativas dos empregadores e dos trabalhadores, num processo de contratação coletiva de elevada dinâmica e eficiência, abrangendo o maior número de setores económicos e por esta via a larga maioria dos trabalhadores, que na Região desenvolvem a sua atividade profissional nos diferentes segmentos da economia”, disse ainda na cerimónia que decorreu esta tarde no CEHA (Centro de Estudos de História do Atlântico)-Alberto Vieira.

Ocasião em que deixou a promessa de que o Governo continuará atento ao direito internacional, nomeadamente às convenções e recomendações da Organização Internacional do Trabalho, acompanhando os seus esforços e o seu inquestionável contributo para reafirmar os princípios e finalidades estabelecidos na sua Constituição e espírito fundador.

Os trabalhos da iniciativa de hoje encerram com uma intervenção de Savino Correia, diretor regional do Trabalho. Entretanto, depois da intervenção da governante Ana Sousa, Lídia Andrade abordou a campanha europeia ‘Trabalhar com segurança e saúde na era digital’.

Ara Oliveira, diretor regional do Ambiente e Ação Climática foi também orador, abordando os impactos das mudanças climáticas na segurança e na saúde no trabalho. Há ainda outro painel subordinado ao tema ‘As alterações climáticas e a promoção da segurança e saúde no trabalho’. São oradores Rui Freitas, da Associação de Agricultores da Madeira, Luís Rijo Fernandes, da União dos Sindicatos Independentes, Assis Correia, da ACIF e Leonilde Cassiano, da UGT.