II Liga: ‘Golo do Mês’ atribuído pela 6.ª vez seguida a futebolistas do Marítimo

O golo do madeirense Bernardo Gomes no duelo entre Marítimo e Feirense, disputado no passado dia 27 nos Barreiros, foi eleito o melhor tento do mês de abril da II Liga.

Esta é a sexta vez consecutiva que jogadores do Marítimo são eleitos o golo do mês, depois de Lucas Silva em outubro/novembro, Higor Platiny em dezembro, Bruno Xadas em janeiro e Euller Silva em fevereiro e março.