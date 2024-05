A Cerimónia de Abertura da Festa do Desporto Escolar realiza-se amanhã, 17 de maio de 2024, a partir das 21.00, no Estádio do Marítimo, sob o lema “Vozes de todos os tempos”, e o ato vai contar, como é tradição, com a presença do presidente do Governo Regional, Miguel Albuquerque.

A Festa do Desporto Escolar decorrerá, este ano, entre os dias 17 e 24 de maio, envolvendo praticamente todas as escolas públicas e privadas da RAM e algumas instituições ligadas à inclusão e à educação especial.